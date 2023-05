Parcheggi rosa a Mosciano Sant’Angelo: ecco dove trovarli

Cordone: “Con l’istituzione dei “parcheggi rosa” si agevola in modo significativo lo spostamento di mamme e papà con bimbi piccoli“

MOSCIANO SANT’ANGELO – Sono stati installati nel territorio del Comune di Mosciano Sant’Angelo i “parcheggi rosa”, aree di sosta riservate alle donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni. Sono nove dislocati su tutto il territorio comunale e precisamente: 1 in via Marconi, 1 in via Passamonti, 1 in piazza Saliceti, 1 in piazzale Turati, 1 in via della Stazione, 1 nella Frazione di Montone, 1 nella Frazione di Selva Piana, 1 in Contrada Rovano e 1 nei pressi di Mosciano Stazione.

“Con l’istituzione dei “parcheggi rosa” si agevola in modo significativo lo spostamento di mamme e papà con bimbi piccoli, che ora potranno usufruire di parcheggi dedicati situati in prossimità di strutture e servizi solitamente molto frequentati da questo tipo di utenza” sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità Donatella Cordone. “L’Amministrazione ci tiene a rivolgere un plauso al locale Comando di Polizia Municipale che si è subito attivato al fine di predisporre la segnaletica e che, già in precedenza, consentiva la sosta senza limiti di orario ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e genitori con bimbi di giovane età”.

L’Assessore spiega inoltre che, per il rilancio del “permesso rosa”, necessario per usufruire dei parcheggi riservati la cittadinanza si potrà rivolgere al suddetto Comando. “Siamo molto soddisfatti per l’istituzione di queste aree per la sosta dedicate – dichiara l’Assessore agli Affari Sociali Piera Di Massimantonio – i 9 “parcheggi rosa” dislocati sull’intero territorio comunale valorizzano la genitorialità rendendo più accessibili i servizi e gli spazi cittadini in favore delle donne in gravidanza e delle famiglie con bambini piccoli, riducendo dunque gli eventuali disagi”.