Parcheggi estate 2021 a Pescara: prezzi abbonamenti e bonus

PESCARA – Un’agevolazione per le attività produttive, per incentivare turismo di prossimità e sostenere i lavoratori, soprattutto quelli stagionali: la Giunta ha approvato oggi il piano degli abbonamenti per i parcheggi estivi sulle due riviere. 38 euro al mese per i sostare in lungomare Cristoforo Colombo e in prossimità di via Barbella sul lungomare sud e 54 euro per l’area ex-Enaip sulla Riviera Nord.

Con un bonus: questo secondo tipo di abbonamento darà diritto a parcheggiare anche nelle aree della zona Sud. Così come accade per le strisce blu non stagionali la tessera non darà diritto allo stallo riservato.

“La gestione e il rilascio dei tagliandi saranno affidati a Pescara Multiservice – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia – l’azienda in house del Comune che già gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento. Sarà possibile acquistare l’abbonamento sia online sul sito della società, sia recandosi negli uffici in piazza D’Angelosante 5”.

“Stiamo lavorando – conclude l’assessore – perché la nostra sia sempre più una città ordinata e accogliente. L’anno scorso il parcheggio ex Enaip è stato il nostro punto di forza e siamo convinti che anche in questa estate sarà un riferimento per cittadini e turisti. Ma non deve essere sottovalutata la grande risorsa rappresentata dalle aree di risulta, a costi giornalieri più che accessibili. Resta sempre valido, inoltre, il nostro invito a spostarsi utilizzando il grande patrimonio di piste ciclabili che arricchisce Pescara. In fondo la mobilità dolce è l’anima dell’estate“.

Nel mese di giugno i costi degli abbonamenti estivi saranno dimezzati: si pagheranno 19 euro per la Riviera Sud e 27 per l’ex Enaip.