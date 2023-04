Parcheggi concessi a titolo gratuito per Giro d’Italia: ecco dove

FOSSACESIA – I sindaci di Fossacesia e Torino di Sangro, Enrico Di Giuseppantonio e Nino Di Fonso, si sono incontrati nei giorni scorsi per definire l’accordo grazie al quale saranno concessi, a titolo gratuito, dal 4 al 6 maggio prossimi, i parcheggi su via Costa Verde, a Torino di Sangro, dal camping Sun Beach e fino all’inserzione con la Strada Statale 16 Adriatica, da adibire a sosta per camper ed auto in occasione della Grande Partenza del Giro d’Italia.

“Un sentito grazie per la sua disponibilità al Comune di Torino di Sangro ed al sindaco Di Fonso. La collaborazione che ci offre contribuirà ad allargare l’accoglienza degli appassionati di ciclismo che giungeranno in occasione del Giro – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio -. La mobilità su camper è cresciuta notevolmente negli ultimi anni e dedicare a loro un’area parcheggio, assieme a quello attrezzato e ben gestito che abbiamo sul Lungomare sud di Fossacesia Marina, creerà le condizioni per offrire un servizio in più a coloro che vorranno essere presenti all’evento unico e irripetibile per la Costa dei Trabocchi della partenza dell’edizione 106 della corsa rosa”.