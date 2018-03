Paolo Pulici a Teramo, il bomber incontra i tifosi

Il 7 aprile appuntamento al ristorante Via Veneto di Castelnuovo Vomano per conoscere la leggenda del Torino calcio

CASTELNUOVO VOMANO (TE) – Il bomber granata Paolo Pulici, 172 gol, di cui 142 in campionato, nel Torino calcio dal 1967 al 1982, sarà l’ospite d’eccezione in una cena-incontro il 7 aprile, alle 20.00, presso il ristorante Via Veneto di Castelnuovo Vomano in provincia di Teramo (prenotazione obbligatoria al 347/7853421, entro il 31 marzo) organizzata da Anima Granata il Torino fan Club nato in Abruzzo nel 2015 che conta oltre 100 iscritti.

Le cena incontro, che diventerà uno dei tanti appuntamenti organizzati dal club nasce “dalla voglia – spiegano gli organizzatori – di condividere una passione, i colori granata, in nome di una squadra di calcio che non rappresenta solo una città ma il calcio in Italia con una storia identitaria forte, una passione che rappresenta un simbolo e un modo di vivere il calcio fatto di strada, di scuole calcio e di trasferte umane e familiari”.

Pulici cenerà e incontrerà i tifosi, racconterà gli aneddoti di quel Torino che ha fatto grande il calcio italiano: i rigori, le acrobazie e il dietro le quinte degli spogliatovi, dove, gli allenatori e tutte le “manovalanze” dello sport più amato al mondo, ne tracciano le strategie delle partite e i trucchi del mestiere.

Per tutti “Paolino”, per la penna di Gianni Brera detto “Puliciclone” (per le sue azioni velocissime e devastanti nell’aria di rigore delle squadre avversarie) e per un giornalista, di cui non si è mai saputo il nome, detto il “Gemello del gol”, appellativo che condivideva con Francesco Graziani (detto “Ciccio”) nel campionato ‘75/76 quando il Torino vinse lo scudetto a ventisette anni dalla tragedia di Superga, il bomber granata con il Torino ha vinto lo scudetto del 1975-76, la Coppa Italia del 1971, e tre volte la classifica dei cannonieri, nel 1973, 1975 e 1976.

Pulici “era più finalizzatore – si legge nei tanti articoli su di lui – più uomo d’area, abile colpitore di testa, faceva dell’acrobazia il suo tratto distintivo. Era inoltre, in quanto infallibile dal dischetto, il rigorista designato del Torino”.

Dal 1990 insegna il gioco del calcio presso la Società Sportiva Tritium 1908, a Trezzo sull’Adda (MI), occupandosi della scuola calcio che porta il suo nome. Nel 2014 è stato inserito nella Hall of Fame del Torino; il suo è stato il primo nome in assoluto a venirvi eletto, nella categoria “Attaccanti”.

Il suo leggendario nome approda anche nel mondo della musica con la band ska di Torino, Statuto, gli ha dedicato la canzone “Facci un gol”; con il comico Flavio Oreglio e la canzone dal titolo Ciclone e Sergio Berardo, il leader della band folk-rock dei Lou Dalfin, suona spesso con una ghironda autografata da Paolo Pulici.

Per prenotazioni:

Mario 3477853421 Dante 3291471607 http://www.toroclubanimagranata.it/