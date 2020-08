Paolo dei Lupi alla Rassegna Città Sant’Angelo Estate 2020: ecco quando

Secondo appuntamento della rassegna teatrale il 19 agosto alle 21. Una produzione Bradamante Teatro/Florian Metateatro, scritto e interpretato da Francesca Camilla D’Amico, regia di Roberto Anglisani

CITTÁ SANT’ANGELO – É giunto il secondo appuntamento della Rassegna Città Sant’Angelo Estate 2020 Tutti a Teatro! inserita nel circuito nazionale di Teatro Ragazzi “Marameo”, dopo il grande successo e il sold out della prima serata con Fantacadabra Teatro.

Il 19 agosto alle ore 21.00, sempre presso il Teatro Comunale della bella cittadina collinare di Città Sant’Angelo, ricca di cultura, storia e grandi tradizioni, arriva Paolo dei Lupi, lo spettacolo che ha debuttato questo inverno e che ha visto una tappa importante della sua storia creativa e produttiva proprio a Città Sant’Angelo, con la Residenza per Artisti del Florian Metateatro OIKOS (col sostegno di Regione Abruzzo e del MiBAC-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) e che ha portato in città artisti nazionali, registi di chiara fama e nuove giovani promesse del teatro italiano.

Paolo dei Lupi è una produzione Bradamante Teatro/Florian Metateatro, scritto e interpretato da Francesca Camilla D’Amico e la regia del grande narratore Roberto Anglisani. Le scene di William Santoleri, la canzone originale di Hannah Fredsgaard-Jones.

Un teatro di narrazione tout public a partire dagli 8 anni. Con il patrocinio del Parco Nazionale della Majella, Finalista a In-Box Verde 2020 e Finalista al Premio Nazionale “Otello Sarzi” 2020.

In un tempo non molto lontano, nella natura selvaggia degli Appennini, di lupi ce n’erano rimasti pochi ed erano tanto affamati. Paolo, un giovane biologo, viene mandato tra quelle montagne per studiarli, lo attendono notti all’addiaccio, sveglie all’ora dei gufi, attese e batticuori, ululati e sguardi selvatici.

Lo spettacolo nasce dalla storia dell’indimenticato Paolo Barrasso, poeta e biologo abruzzese, che si occupava della salvaguardia del Lupo Appenninico e che scomparve nel ’91 proprio in montagna. La narrazione di Francesca Camilla d’Amico è uno sguardo sui miti legati alla figura del lupo, con le poesie di Paolo e la sua storia di amore e dedizione verso gli animali e la natura. Uno spettacolo per tutti, che racconta come l’uomo possa ambire a trovare l’equilibro sano con gli altri essere viventi.

“Paolo dei Lupi è uno spettacolo di teatro di narrazione che, ispirandosi a fatti e personaggi realmente esistiti, intende parlare del rapporto con la natura attraverso il lavoro di un biologo su uno degli animali che maggiormente sono stati perseguitati dall’ignoranza e dalla violenza messa in campo dagli esseri umani. E’ anche la storia di una passione, la storia di un sogno, di un uomo che ha dato la vita per realizzarlo senza pensare al denaro, al successo, alla carriera, ma solo al bene collettivo e all’amore per la natura al quale è legata la sopravvivenza di tutti noi. Paolo dei Lupi è’ la storia dell’amicizia con un bambino che voleva conoscere la verità sui lupi…”

Francesca Camilla D’Amico

Francesca Camilla D’Amico, pescarese di nascita, dal 2015 si trasferisce a Caramanico Terme, borgo montano nel Parco Nazionale della Majella, dando vita a spettacoli dove trekking, teatro, musica e natura si incontrano sui sentieri di montagna. Conduce una ricerca indipendente sulla raccolta di storie di tradizione orale dal mondo agropastorale e dà vita, nel 2016, allo spettacolo “Maja, storie di donne dalla Majella al Gran Sasso” (Premio UDI-Unione Donne in Italia e Donne Vestine) e ad altri progetti. Unisce al teatro una grande passione per la natura ed è recentemente diventata anche Guida Ambientale Escursionisica.

Il regista Roberto Anglisani è un grande nome del teatro di narrazione italiano, inizia intorno alla metà degli anni 80 con Marco Baliani, creando un linguaggio che coniuga lavoro sensoriale e lavoro sul mondo interiore del personaggio.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La rassegna Città Sant’Angelo Estate 2020 proseguirà il 25 agosto al Chiostro San Francesco, con ingresso gratuito alle ore 18.30 per l’incontro con Vincenzo D’Agostino e i suoi racconti, con letture a cura di Giulia Basel e Alessio Tessitore, del Florian Metateatro e alla fisarmonica Manuel Marchegiani.

Per lo spettacolo l’ingresso è a posto unico di €5 con prenotazione obbligatoria ai numeri 085 4224087 cell. 393 9350933, sempre nel rispetto delle norme anticovid. I posti saranno distanziati, si raccomanda l’uso della mascherina.