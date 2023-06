Paolo Capone domani al congresso territoriale dell’UGL di L’Aquila

L’AQUILA – Giovedì 15 giugno, alle ore 10.00, il Segretario Generale UGL, Paolo Capone, parteciperà al congresso territoriale dell’UGL di L’Aquila, che si terrà alla Sala Convegni Baco da Seta presso la strada statale 17 al chilometro 31, per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro.

“La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro. Preoccupano i dati emersi dal rapporto della Banca d’Italia, relativamente all’occupazione in Abruzzo che nel 2022 risulta indebolita, risentendo del calo registrato tra i lavoratori autonomi. La spirale inflattiva e il caro energia hanno inciso in maniera particolarmente rilevante determinando una riduzione del reddito reale rispetto ai valori registrati a livello nazionale. Pesano, in tal senso, i rincari dei beni energetici e alimentari.

È fondamentale, pertanto, rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e ridurre in maniera consistente il peso della tassazione sul lavoro al fine di rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzioni e rilanciare i consumi delle famiglie. Un dato positivo riguarda la crescita dell’export che, complessivamente, nel comparto manifatturiero in Abruzzo, è cresciuto del 2.1%. Significativa anche l’espansione in modo marcato, dell’attività nel comparto costruzioni e la ripresa del turismo che fa segnare un +23% di presente rispetto al 2021. Come UGL ribadiamo l’importanza di una riforma complessiva della pubblica amministrazione per garantire l’attuazione degli investimenti e l’utilizzo delle risorse stanziate dal Pnrr che rappresentano un’opportunità unica per rilanciare la crescita e lo sviluppo del territorio”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.