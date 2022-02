Panthers Roseto – Magnolia La Molisana in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prosegue a ritmi forsennati il tour de force di recuperi in casa ARAN Cucine Panthers Roseto: domani è il turno della sfida casalinga alla Magnolia La Molisana Campobasso, l’unica formazione fin qui capace di sconfiggere le Panthers in questo campionato di Serie B: all’andata finì 88-87 per le ragazze di coach Ghilardi, ex della sfida, che si imposero dopo due overtime.

L’importanza della partita, oltre che per il valore delle due squadre, è legata alla formula del campionato: nella Pool Promozione, a cui accederanno le prime quattro del girone, ci si porterà dietro i punti contro le altre squadre qualificate. Per questo motivo, con ogni probabilità, vincere domani significherebbe guadagnarsi due preziosi punti in più per la seconda fase.

Le Pantere puntano inoltre a mantenere inviolato il parquet del PalaMaggetti, come avviene ormai da due stagioni e mezzo: allungare la striscia contro un club importante come quello molisano, che partecipa anche al campionato di Serie A1, le conferirebbe ulteriore prestigio.

Appuntamento alle ore 20:30, come di consueto in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube Panthers Roseto.