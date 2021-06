Panthers Roseto – Lannini Pink Terni: la presentazione del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – A tre giorni dalla preziosissima vittoria sul campo del San Raffaele Roma, tornano in campo domani alle ore 19:00 le Braderm Panthers Roseto per ospitare la Lanini Pink Basket Terni.

Le umbre, fanalino di coda in questa pool promozione con una sola vittoria conquistata (a tavolino), sono una delle due squadre ad aver superato Roseto quest’anno: successe nella prima fase, in una partita comunque ininfluente per i destini delle Pantere.

Stavolta invece le motivazioni sono tutte di Roseto, che non ha alternative a vincere queste ultime tre partite per chiudere al primo posto e qualificarsi per lo spareggio promozione in programma il 4 e l’11 luglio.

E tornerà finalmente anche il pubblico sugli spalti del PalaMaggetti: sarà infatti consentito l’accesso a un numero massimo di 500 persone, che troveranno all’ingresso del palasport un modulo di autocertificazione da compilare, in cui si dichiara una di queste tre condizioni:

– Aver eseguito una dose del vaccino da almeno 15 giorni

– Essere guarito dal Covid negli ultimi sei mesi

– Aver effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore

Per chi avesse bisogno di effettuare il tampone, è attiva una convenzione con il laboratorio analisi Clinilab al costo agevolato di € 15,00 (specificando di dover assistere alla partita).

L’ingresso sarà gratuito fino ad eventuale esaurimento dei posti a disposizione.

POOL PROMOZIONE-LA CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 16

Braderm Panthers Roseto 12***

Virtus Aprilia 10*

Basket Roma 8*

San Raffaele Roma 6

Lanini Pink Basket Terni 2*

*=una partita in meno