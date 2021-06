Panthers Roseto – Lanini Pink Basket Terni 93-36: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Braderm Panthers Roseto continuano la propria corsa agli spareggi promozione, superando per 93-36 il Basket Terni nella seconda uscita di coach William Orlando. Una partita sbilanciata nei valori in campo sin dalla palla a due, con la giovanissima formazione umbra in versione rimaneggiata e priva delle sue giocatrici più rappresentative: Roseto va subito via nel punteggio in abbondante doppia cifra, e la partita fila liscia.

Brave sono state comunque le Pantere ad affrontare il match con la massima intensità e concentrazione, esprimendo un buon livello di pallacanestro su entrambe le metàcampo, e con buone risposte anche dalle più giovani e da chi nelle ultime settimane stava giocando meno. Alla fine vanno a segno in dieci, con tre in doppia cifra e il duo Garcia Leon-Lucente sugli scudi (42 punti complessivi).

Alle porte ora c’è una settimana campale per i destini delle Pantere, chiamate a battere sia il Basket Roma in trasferta (mercoledì alle 20:30) che Aprilia in casa (sabato alle ore 20:00) per chiudere questa pool promozione al primo posto e andarsi a giocare l’accesso in A2 nello spareggio in programma il 4 e l’11 luglio.

TABELLINO

BRADERM PANTHERS ROSETO-LANINI PINK BASKET TERNI 93-36 (16-5; 42-10; 74-16)

ROSETO: Servadio 5, Lucente 19, Staseliene 11, Filippi, Garcia Leon 23, De Vettor 3, Montelpare 7, Azzola 6, Rospo, Marini 6, Schena 4, Scoglia 9. Coach: Orlando.

TERNI: Burini 4, Quarta, Margaritelli 16, D’Angeli 1, Paluello 4, Tardioli, Maglio 3, Testasecca 2, Fausti 6, Bartoli. Coach: Piermarini.

POULE PROMOZIONE – LA CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 16

Braderm Panthers Roseto 14**

Virtus Aprilia 10*

Basket Roma 8*

San Raffaele Roma 6

Pink Basket Terni 2

*=una partita in meno