Panthers Roseto, Fabrizio Capone lascia l’incarico di Presidente Onorario

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Cominciano i primi movimenti estivi in casa Panthers Roseto per cominciare a programmare la stagione 2023/2024. Il dott. Fabrizio Capone ha deciso di lasciare l’incarico di Presidente Onorario. Alla base della scelta personale del dott. Capone ci sono i molteplici impegni lavorativi e personali, che non rendono possibile da parte sua un impegno importante e costante rivolto alla causa Panthers.

Questo il saluto del presidente delle Panthers Roseto, Gianpaolo Pigliacampo, al dottor Capone: “Voglio specificare che Fabrizio ha scelto responsabilmente di fare un passo laterale, non un passo indietro, e resterà sempre un grande tifoso della nostra società. Continueremo a confrontarci con lui durante il nostro percorso sportivo, sarà un prezioso amico e un sapiente consigliere, saremo felici ogni volta che deciderà di essere il nostro medico in campo. Colgo quindi l’opportunità per ringraziarlo calorosamente, a nome di tutti, per l’immenso lavoro che ha svolto finora per le Panthers Roseto, per le relazioni e i tanti progetti portati avanti con il suo preziosissimo contributo”.