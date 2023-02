Panthers Roseto – Cus Cagliari 68-74: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le ARAN Cucine Panthers Roseto steccano una delle partite più importanti della stagione, perdendo tra le mura amiche del PalaMaggetti (68-74) contro il CUS Cagliari. Una sconfitta che fa male alle ragazze di coach Romano, non solo per i due punti persi ma anche per il bilancio negativo negli scontri diretti che vede in vantaggio le sarde 2-0.

Vittoria meritata da parte di Striulli e compagne, brave nel mettere la partita sui binari a loro più congeniali, organizzando una difesa molto ostica e mantenendo soprattutto la lucidità in attacco nella maggior parte dei momenti chiave. Lucidità che invece è mancata alle pantere rosetane, molto in sofferenza nelle fasi più calde del match, complice la troppa frenesia (vedi le 18 palle perse) e forse un po’ di ansia da prestazione causata dall’importanza della posta in palio.

La classifica adesso vede le Panthers raggiunte proprio da Cagliari a quota 8 ma con lo svantaggio degli scontri diretti. Una situazione senza dubbio molto complicata ma non compromessa: ci sono ancora due partite da recuperare, con altri scontri diretti da giocare in casa ma servirà un approccio decisamente opposto a quello fatto vedere oggi sul parquet.

Bellissimo, infine, il colpo d’occhio del PalaMaggetti che ha incitato le proprie beniamine dal primo all’ultimo secondo. Si può e si deve ripartire dal calore del pubblico per ritrovare il giusto entusiasmo e ottenere così la permanenza in Serie A2.

Tabellino

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic 2, Lombardo 9, Mitreva 16, Polimene ne, De Marchi, Sanchez 7, Azzola ne, Schena, Kelly 24, Ceccanti ne, Rios, Manfrè 10. Coach: Romano.

CUS Cagliari: Puggioni 7, Paoletti 14, Caldaro 15, Venanzi ne, Saias, Giangrasso 9, Gagliano 4, Usai ne, Stawinska 12, Striulli 13. Coach: Xaxa.

Parziali (18-29, 26-18, 11-12, 13-15)