Panthers Roseto – Basket Girls Ancona 75-53: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una grandissima prova di squadra vale alle ARAN Cucine Panthers Roseto l’accesso alla Finale della Pink is Better League. Le ragazze di coach Orlando si impongono su Ancona per 75-53, con una prestazione di altissima intensità e concentrazione su entrambe le metà campo: quattro giocatrici in doppia cifra, guidate dai 18 punti di una Duran bravissima a prendersi la squadra sulle spalle nel secondo tempo. Ma le note positive arrivano anche dalle più giovani, tutte protagoniste con Azzola e Montelpare in particolare evidenza. Questa sera alle 19:30 la finalissima contro Salerno, sempre in diretta streaming sui nostri canali social.

TABELLINO

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO-BASKET GIRLS ANCONA 75-53 (18-14; 35-31; 54-40)

ROSETO: Duran 18, Mingardo 11, Lucente 4, Zanetti 8, Albanese 2. Berardi 4, Azzola 10, De Vettor, Schena, Montelpare 10, Marini 2, Di Giandomenico 4. Coach: Orlando

ANCONA: Pierdicca 4, Baldetti, Bimbova, Mataloni 10, Palmieri 3, Bolognini 12, Marinelli 17, Pelliccetti 2, Yusuf 4, Maroglio, Garcia. Coach: Castorina.