Palloncini No Snam si librano nel cielo di Sulmona: le foto

SULMONA – Più di 500 palloncini No Snam si librano nel cielo di Sulmona (foto Angelo D’Aloisio per OneShootLive). E’ successo oggi pomeriggio nell’ambito di un flash-mob organizzato dal locale Meetup amici di Beppe Grillo Sulmona. Alla presenza della neo senatrice Gabriella Di Girolamo, in Piazza XX Settembre, sono stati liberati i palloncini per far sentire il No del territorio alla concretizzazione del progetto relativo al gasdotto e alla relativa centrale di compressione.

In mattinata si è invece tenuto un banchetto presso i portici di Corso Ovidio (angolo via De Nino) che ha distribuito le uova pasquali di autofinanziamento. Sempre a Sulmona è prevista, il prossimo 21 aprile, una grande manifestazione interregionale per opporsi alla realizzazione del metanodotto.