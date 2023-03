Pallamano, Italia-Lettonia a Pescara per le Qualificazioni Europei 2024

Alle ore 16:00 (diretta Sky Sport e Eleven Sports) gli azzurri sfidano la Lettonia al Pala Giovanni Paolo II per la terza giornata del Gruppo 8

PESCARA – Pescara si prepara ad accogliere l’Italia della pallamano. Domani (giovedì), dalle ore 16:00 al Pala Giovanni Paolo II, gli azzurri sfideranno la Lettonia per la terza giornata del Gruppo 8 di qualificazione agli EHF EURO di Germania 2024. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e su Eleven Sports. A distanza di cinque mesi dal tutto esaurito del match contro i campioni olimpici della Francia, il palasport adriatico tornerà ad ospitare una sfida ufficiale della Nazionale.

Questa volta la posta in palio è la più alta possibile: l’Italia è obbligata a vincere per aggiudicarsi il terzo posto del girone per continuare a rincorrere una qualificazione che le manca dal 1998. La formula, infatti, assicura il passaggio del turno alle prime due della classifica – nel raggruppamento anche Francia e Polonia – e alle quattro migliori terze di tutti i raggruppamenti.

“Sicuramente questo è uno dei momenti più importanti del nostro percorso in queste qualificazioni”, dice il Direttore Tecnico della Nazionale, Riccardo Trillini. “Ormai conosciamo bene la formula e sappiamo che per cercare il passaggio del turno ad aprile contro la Polonia dobbiamo fare risultato adesso. Siamo consapevoli dell’importanza di queste partite. La nostra è una squadra giovanissima, ancora di più dopo gli inserimenti di questa convocazione, ma a mio avviso già competitiva per gli impegni che l’attendono”.

SCUOLE E ALLENAMENTO – Questa mattina una delegazione di atleti della Nazionale ha fatto visita in tre scuole della città di Pescara al fine di promuovere l’incontro. Azzurri in particolare ricevuti negli istituti comprensivi «Pescara 1» (Ugo Foscolo), «Pescara 8» (Tinozzi) e nella scuola elementare «11 Febbraio 44». Nel pomeriggio la squadra sosterrà una seduta di allenamento al Pala Giovanni Paolo II.

BIGLIETTI – I biglietti del match sono in vendita attraverso il circuito Vivaticket – sul sito web vivaticket.com/it e nei punti vendita convenzionati – e al Pala Giovanni Paolo II nel giorno della gara. Attive una serie di promozioni: ingresso libero per tutti i minori di 15 anni (tesserati e non) e, in collaborazione con la Delfino Pescara 1936, per tutti i possessori della fidelity card “Cuore Biancazzurro”.

ABRUZZESI – La Nazionale è già in stage dal 1° marzo al centro tecnico “La Casa della Pallamano” di Chieti. Nell’elenco dei 18 convocati figurano due atleti abruzzesi: il portiere Andrea Colleluori, 23enne di Città Sant’Angelo attualmente al terzo posto della Serie A Gold con la maglia del Merano; e l’ala sinistra Tommaso De Angelis, 17enne proveniente dal progetto federale Campus Italia – che fa base al centro tecnico di Chieti – e che ha fin qui collezionato 113 reti in campionato. Dal Campus Italia arriverà anche un altro 17enne: il terzino Christian Manojlovic.

L’elenco completo dei 18 convocati:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Merano), Mate Volarevic (PO – 1994 – Brixen)

ALI: Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Brixen), Tommaso De Angelis (AS – Campus Italia – 2005), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Cuenca\ESP)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Brixen), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago), Simone Mengon (TS\CE – 2000 – Billere\FRA), Marco Mengon (TS\CE – 2000 – Sarrebourg\FRA), Christian Manojlovic (TS\CE – 2005 – Campus Italia), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Davide Pugliese (TD\AD – 2000 – Sidea Group Fasano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence\FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Merano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Jurgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Matteo Nucelli (fisioterapista)

CAPO DELEGAZIONE: Marcello Visconti

La classifica del Gruppo 8 di qualificazione agli EHF EURO 2024:

Gruppo 8: Francia 4 pti, Polonia 4, ITALIA 0, Lettonia 0

Le partite dell’Italia nel Gruppo 8:

GIORNO

SEDE

PARTITA

RISULTATO

13 ottobre

Katowice

Polonia – Italia

30-23

16 ottobre

Pescara

Italia – Francia

29-40

9 marzo

Pescara

Italia – Lettonia

12 marzo

Valmiera

Lettonia – Italia

27 aprile

Vigevano

Italia – Polonia

30 aprile

Rouen

Francia – Italia