Ottava edizione della “Maratona del Donatore” a Pescara

PESCARA – Nella mattinata odierna il Direttore della Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara Katia Basilico ha accolto all’interno della scuola di polizia l’autoemoteca dell’Avis. Per l’Associazione DonatoriNati è ormai un appuntamento fisso di preziosa collaborazione con le scuole impegnate nello svolgimento dei corsi per la formazione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato.

L’evento è stato preceduto da incontri informativi inseriti nel Piano degli Studi per la formazione degli Allievi Agenti con l’intento di illustrare l’iniziativa “Maratona del Donatore” e la finalità dell’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato, così da rendere pienamente consapevoli gli Allievi del valore solidale della donazione.

Presso la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara, circa 50 Allievi Agenti del 225° Corso di formazione hanno aderito all’iniziativa. Nell’occasione il Presidente Avis Pescara Marco Cozza ha espresso soddisfazione per la collaborazione con l’associazione DonatoriNati e la condivisione di iniziative benefiche e solidali, sottolineando l’importanza della donazione di sangue come valore sociale finalizzato al bene della collettività

Per la scuola della Polizia di Stato di Pescara l’incontro è stato curato da Graziano MORRESI, Presidente dell’Associazione DonatoriNati Abruzzo, che ha reclutato gli aspiranti donatori sensibilizzandoli sull’importanza della donazione quale gesto altruistico che unisce la comunità in un impegno collettivo per il bene comune.