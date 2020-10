Ordine Professioni Infermieristiche di Teramo: ecco il nuovo Consiglio

Cristian Pediconi confermato presidente: “l’obiettivo principale resta il lavoro di sensibilizzazione ed educazione sanitaria rivolto alla cittadinanza”

TERAMO – A distanza di una settimana dalle votazioni per il rinnovo del Direttivo Opi Teramo, si è insediato sabato il nuovo Consiglio. Alla presidenza è stato confermato Cristian Pediconi, la vice presidenza va ad Andrea Fini. La squadra che compone il nuovo Consiglio si propone di portare avanti ed intensificare il lavoro condotto in questi anni. Al centro c’è sempre la valorizzazione della professione e con essa la continua educazione sanitaria sia verso gli infermieri che all’interno della società. Eventi, formazione, piattaforme social e campagne di sensibilizzazione sono nell’agenda del Direttivo Opi che si pone in linea di continuità con il percorso tracciato fino ad oggi e che «intendiamo perseguire nei prossimi 4 anni», commenta il presidente Pediconi.

«In un momento storico così delicato e complesso come quello che stiamo vivendo, l’obiettivo principale resta il lavoro di sensibilizzazione ed educazione sanitaria rivolto alla cittadinanza e in modo particolare alle fasce più a rischio in questa emergenza sanitaria mondiale» prosegue Pediconi che sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della partecipazione dei cittadini e dei colleghi infermieri nel proporre idee e suggerimenti che possano migliorare la vita di tutti. «Riunirsi insieme significa iniziare; rimanere insieme significa progredire; lavorare insieme significa avere successo»: questo il motto dell’Opi a guida Pediconi.

Il nuovo Consiglio:

Pediconi Cristian (Presidente), Fini Andrea (Vice Presidente), Bellini Stefano (Segretario), Ruggieri Luca (Tesoriere), Di Giulio Mario, Zivelli Andrea, Modesti Rosanna, Piccioni Tachi, Capitanio Silvia, Zanapa Roberta, Rispoli Arianna, Tripi Rosalia, Febo Alessio, Di Basilio Mauro, Pancottini Daniela.

Revisori dei Conti effettivi:

Giannetti Giuseppe, Mezzabarba Francesco, Annarumma Cosimo (Supplente)

Nominata anche la nuova Commissione Albo Infermieri, a cui spetta il compito di proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista; adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto; dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Commissione Albo Infermieri:

Lisciani Pasquale (Presidente), Di Mattia Roberto (Vice Presidente), Furia Luana (Segretario), Palmaricciotti Annamaria, Lauri Marco, Flarà Sabrina, Di Leonardo Fabrizio