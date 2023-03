Ora della Terra 2023 a Roseto degli Abruzzi, biciclettata in notturna

Il 25 Marzo 2023 biciclettata in notturna da Roseto a Giulianova lungo la ciclabile con Flash Mob a sorpresa: i dettagli dell’iniziativa

ROSETO DEGLI ABRUZZI – IL 25 Marzo 2023 Ora della Terra a Roseto degli Abruzzi. Biciclettata in notturna da Roseto a Giulianova lungo la ciclabile con Flash MOb a Sorpresa.

Earth Hour, l’Ora della Terra, è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro più sicuro, giusto e sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Anche un gesto apparentemente semplice, come spegnere la luce, è un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta.

Il comune di Roseto degli Abruzzi ha sempre aderito in questi anni e l’evento pensato per coinvolgere i cittadini è una bellissima, e facile, biciclettata notturna da Roseto a Giulianova lungo il tratto interamente ciclabile e pianeggiante.

Durante la pedalata ci si fermerà in un punto per un flash mob a sorpresa ed invitiamo i partecipanti a portare una torcia elettrica. Come sempre sarà un evento sostenibile fatto di colori e voglia di stare insieme.

Partenza il 25 Marzo 2023 alle ore 20.00 da Piazza della Repubblica (Municipio di Roseto)