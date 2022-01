Open day all’Istituto Adone Zoli di Atri domenica 23 gennaio

ATRI – Domenica 23 gennaio, dalle 10 alle 12, l’Istituto Superiore “Adone Zoli” di Atri incontra gli studenti della terza media e le loro famiglie nella splendida cornice della città ducale, tra il Teatro Comunale e la Cattedrale, per orientare gli studenti e le loro famiglie verso una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado.

Un info-point, completamente all’aperto, in cui sarà possibile confrontarsi con gli studenti e i docenti dei sette indirizzi di studio (Liceo Scientifico dello Sport, Istituto Tecnico Agrario, Istituto Tecnico Economico, Istituto Tecnico Meccanica Meccatronica Energia, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Professionale per la Manutenzione e Assistenza Tecnica, Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale OSS), pronti a fornite tutte le informazioni utili e supportare i genitori nella procedura di iscrizione.

La scelta della scuola superiore è un momento sicuramente importante nella vita scolastica ed è il primo vero banco di prova della capacità di alunni e famiglie di riconoscere attitudini e competenze. Vivere la scuola in modo efficace significa acquisire la capacità di compiere le scelte giuste, quelle che valorizzano e gratificano gli studenti, in modo da costituire una solida base per la costruzione di un futuro professionale soddisfacente ed appagante. Questa è la missione principale dell’azione orientativa dell’Istituto Adone Zoli di Atri.

Maggiori dettagli sull’evento sono consultabili sul sito web www.iisadonezoli.edu.it.