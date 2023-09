Online4Life, Educazione Digitale & Inclusione Sociale a Giulianova

La Cooperativa Sociale 3M e l’Istituto Castorani di Giulianova insieme, per creare un percorso di formazione che trasformi il web nella risposta concreta alla necessità di inclusione sociale

GIULIANOVA – Sviluppare l’inclusione sociale di minori potenzialmente a rischio, grazie ad una reale e profonda conoscenza del digitale e delle opportunità che può offrire in una futura ottica professionale: è questo l’ambizioso obiettivo del progetto “Online4Life – Educazione Digitale & Inclusione Sociale” che mira ad educare i ragazzi, coinvolgendoli in un processo di crescita globale dell’individuo che contribuisca alla ricostruzione del tessuto sociale e relazionale, favorendo l’inclusione sociale ed il superamento di problematiche legate ad una condizione di fragilità.

Grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Sociale 3M – capofila del suddetto progetto di educazione digitale – e l’Istituto Castorani di Giulianova, comunità educativa per minori, sarà possibile promuovere un rapporto virtuoso e razionale con il web e le sue logiche, facendolo diventare il mezzo trainante per intessere rapporti proficui con altri ragazzi, scoprire occasioni di formazione e puntare alla costruzione di una carriera nel digitale.

Il progetto Online4Life si articolerà in un percorso di studi che andrà a stimolare l’apprendimento dei ragazzi in tre aree nevralgiche – Comunicazione, Psicologia e Legalità – per l’adozione di una visione a 360° sul mondo del digitale, approfondendone luci ed ombre, opportunità e criticità.

Tutti gli aspetti più interessanti di Online4Life verranno presentati e discussi nel corso della conferenza stampa che si terrà Venerdì 8 settembre alle ore 10.30 presso l’Istituto Castorani di Giulianova. Ad illustrare il progetto saranno l’Avv. Pietro Quaresimale – Assessore Regione Abruzzo alle Politiche Sociali, Danilo Visciotti – Presidente della Cooperativa Sociale 3M e l’Avv. Giulia Palestini – Presidente dell’ASP 2 Teramo.

“L’avvento del digitale ha completamente cambiato la nostra vita. A volte per i più giovani può essere complicato comprenderne completamente tanto le potenzialità quanto i pericoli; ma è fondamentale che assumano su di sé la totale consapevolezza di uno strumento che può rivoluzionare in positivo il loro futuro, a patto però che imparino a gestirlo.” – dichiara il Dott. Danilo Visciotti, Presidente della Cooperativa Sociale 3M – “Online4Life è la nostra occasione di offrire a ragazzi in situazioni spesso difficili uno stimolo a prendere il meglio dell’online ed utilizzarlo per costruire basi solide sulle quali immaginare il proprio domani”.