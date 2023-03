SPOLTORE – Venerdì 10 marzo, alle ore 18 nella Biblioteca Comunale di Spoltore, Patrizia Splendiani presenta il libro “Omèion. Le 4 Energie dell’Indipendenza”: un metodo pratico di empowerment per l’espansione del sè. Partecipano Nicolina Galassi (Drakon Edizioni), Damiano De Cristofaro (coach e trainer), Tiziana Iozzi (formatrice e business coach), il sindaco Chiara Trulli e l’assessore alla cultura Roberta Rullo per i saluti istituzionali. Modera Monica Campoli, conduttrice di LaQ Tv. Durante l’incontro, verrà inoltre presentato il movimento artistico-letterario “Creazionismo per una nuova era”, nato da un’idea dell’artista e poetessa Annalisa Potenza.

