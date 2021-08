Omaggio ad Astor Piazzolla dei Solisti Aquilani Quintetto: ecco dove

L’AQUILA – Saranno Ugo Pagliai, Cesare Chiacchiaretta e I Solisti Aquilani Quintetto (Rocco Roggia e Daniela Marinucci al violino, Margherita Di Giovanni allaviola, Simone De Sena al violoncello e Giovanni Ludovisi al contrabbasso) i protagonisti delle tre magiche serate in onore del compositore argentino Astor Piazzolla. Il concerto “Buon compleanno, Astor!” vedrà gli artisti impegnati il 21, 22 e 23 Agosto rispettivamente al Festival di Castelbasso (Te), allo Spoltore Ensemble (Pe) e al Teatro Comunale di Ortona (Ch).

Nel 2021 tutto il mondo celebra il centenario della nascita di Astor Piazzolla, uno dei compositori contemporanei più eseguiti al mondo, padre del “nuevo tango” argentino. Nelle tre serate abruzzesi Ugo Pagliai leggerà i testi del diario del compositore e alcune poesie dei più importanti poeti della letteratura argentina, mentre il bandoneonista Cesare Chiacchiaretta interpreterà le pagine più suggestive della produzione musicale di Piazzolla.

Di origini italiane, Astor Piazzolla nasce l’11 marzo 1921 a Mar del Plata in Argentina. Un compositore colto che ha rivoluzionato il tradizionale genere musicale del suo Paese, inserendo note di jazz, classica ed espressioni contemporanee, sollevando critiche amare da parte dei puristi che lo hanno definito “l’assassino del tango”. Celebre la frase che spesso i media argentini ricordano del grande compositore “Il tango è un’arte musicale che deve evolversi e non un folklore ridicolo per distrarre i turisti”.

“E’ un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi – afferma Maurizio Cocciolito, Direttore Artistico dei Solisti Aquilani – Suonare con artisti del calibro di Ugo Pagliai e Cesare Chiacchiaretta è veramente per noi una grande gioia e un importante momento di condivisione artistica. Interpretare poi un autore come Astor Piazzolla è un qualcosa che ci esalta e che ci fa vivere pienamente una musica dal temperamento forte e determinato da un lato, appassionante e nostalgica dall’altro”.

I concerti avranno luogo:

sabato 21 agosto ore 21:30 a Castelbasso, in Piazza Belvedere, ingresso 10 euro, prevendite sul circuito i-ticket; https://www.i-ticket.it/eventi/buon-compleanno-astor-piazza-belvedere

domenica 22 agosto ore 21 a Spoltore, per la 39esima edizione dello Spoltore Ensemble, in Largo San Giovanni, ingresso 10 euro, i biglietti sono in vendita sul circuito i-Ticket o al botteghino a partire dalle 19.30 la sera stessa dello spettacolo; https://www.i-ticket.it/eventi/buon-compleanno-astor-spoltore

lunedì 23 agosto ore 21, a Ortona al Teatro “Francesco Paolo Tosti”, ingresso 10 euro, biglietteria e prenotazioni al botteghino del teatro, acquisto online sul circuito CiaoTicket; https://www.ciaotickets.com/biglietti/buon-compleanno-astor-ortona