Omaggio alla Casa di Riposo di Atri dall’Associazione Fontevecchia

SPOLTORE – Una sedia a rotelle e un girello per agevolare i diversamente abili con problemi di deambulazione o per coloro che stanno attraversando una fase di riabilitazione motoria. È l’omaggio dell’Associazione Fontevecchia di Spoltore, in provincia di Pescara, alla Casa di Riposo di Atri ‘Santa Rita’ e la consegna è stata effettuata dal Presidente Luciano Troiano alla cooperativa che gestisce la struttura.

“Anche per la nostra Associazione, impegnata nel recupero e nella gelosa conservazione e divulgazione delle nostre tradizioni e della cultura abruzzese, quella del 2020 sarà un’estate diversa dal solito – ha osservato il Presidente Troiano -. In questo periodo, in condizioni normali, saremmo stati nel pieno dei preparativi delle Feste di agosto, prima il Festival Notti della Brigante, per il primo fine settimana, e quindi la ‘Festa dell’Aja’ che a fine agosto chiude la nostra stagione e per entrambe avevamo in serbo grandi sorprese trattandosi del decennale. E invece il Covid-19 ci ha imposto senso di responsabilità, rigore e la stretta osservanza del divieto di assembramento che, di fatto, nega il principio stesso delle nostre feste che richiamano migliaia di presenze. Tuttavia l’emergenza sanitaria, se ci ha allontanato fisicamente, ha avuto il merito di avvicinarci solidalmente, rafforzando ulteriormente la seconda mission associativa di Fontevecchia, ovvero quella sociale, quella dell’aiuto nei confronti del prossimo. Fontevecchia è infatti già gemellata da sempre con la Lega Italiana Lotta contro i Tumori – sezione di Pescara, sempre presente alle nostre iniziative per fare informazione sulla prevenzione oncologica e raccolta fondi; in più ogni anno partecipiamo alla raccolta dei tappi in plastica per la Misericordia di Pescara, tappi utili per l’acquisto di sedie a rotelle che vengono poi consegnate agli ospedali o per defibrillatori destinati alle scuole.

E dall’inizio dell’emergenza Covid l’attività solidale non si è fermata un giorno, abbiamo contribuito alla raccolta di generi alimentari della Caritas di Spoltore per le famiglie in difficoltà; con l’amministrazione comunale di Spoltore abbiamo consegnato ben 400 mascherine chirurgiche monouso per il personale della Direzione sanitaria dell’Ospedale civile di Pescara. Questa volta – ha proseguito il Presidente Troiano – abbiamo deciso di donare attrezzature utili alla Casa di Riposo ‘Santa Rita’ di Atri, alla quale abbiamo consegnato una sedia a rotelle e un girello-motorio per gli anziani ospiti, sicuramente un piccolo gesto teso ad agevolare la vita ai nonni che magari cominciano ad avere qualche difficoltà di deambulazione e che invece ora potranno contare su due validi supporti in più. E nelle prossime settimane la solidarietà continuerà a caratterizzare la nostra attività, anch’essa nel nome delle tradizioni, ricordando la fratellanza e il reciproco sostegno che caratterizzava la società allargata dei nostri borghi in cui le porte di casa erano sempre aperte e i focolari sempre accesi per accogliere e abbracciare i propri vicini”.