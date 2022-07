Olympic Memories e le pari opportunità nello sport a Giulianova

Ospite d’onore Caterina Banti, vincitrice della medaglia d’oro alle ultime olimpiadi di Tokio 2020 nella classe velica Nacra 17 in coppia con Ruggero Tita

GIULIANOVA – Evento organizzato dal Circolo Nautico “Vincenzo Migliori”, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e il patrocinio della Città di Giulianova, vedrà come ospite d’onore Caterina Banti vincitrice della medaglia d’oro nella vela, catamarano misto foiling Nacra 17, alle ultime Olimpiadi di Tokio 2020 in coppia con Ruggero Tita.

Venerdì 22 Luglio, alle ore 21, presso il Centro Congressi Kursaal di Giulianova, si svolgerà la manifestazione “Olympic Memories” e le pari opportunità nello sport. Alla manifestazione presenzieranno tutte le scuole di vela e i gruppi agonistici della IX zona Abruzzo e Molise. Per Caterina Banti sarà l’occasione per un racconto, con video, dell’ultima campagna Olimpica ed un confronto con le future promesse della vela Italiana. Nel corso della manifestazione si parlerà di “Pari opportunità”, principio che regola le competizioni e i giochi, assicurando ai concorrenti uguale trattamento e condizioni. La serata sarà condotta da Fabio Colivicchi, giornalista di Sail TV.

Prenderanno parte alla serata: Lidia Albani, Vicesindaco della Città di Giulianova; Livio Persiani, consigliere delegato allo sport; Tania Bonnici Castelli, Presidente della Commissioni Pari Opportunità della Provincia di Teramo; Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela; Enrico Orsini, Presidente del Circolo Nautico “Vincenzo Migliori” di Giulianova e l’ospite d’onore, Caterina Banti, vincitrice della medaglia d’oro a Tokyo 2020. In video conferenza o messaggi interverranno: Ruggero Tita, medaglia d’Oro a Tokyo 2020; Giovanni Malagò, Presidente del CONI; Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico e Valentina Vezzali, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo Sport.