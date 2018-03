Olimpiadi dell’Astronomia, successo per una 13enne di Isola del Gran Sasso

ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) – Francesca Di Sabatino, alunna della classe 3B della scuola secondaria di primo grado di Isola del Gran Sasso, ha vinto le Olimpiadi dell’Astronomia sezione junior 1.

La tredicenne con una passione per la conoscenza a 360 gradi è arrivata prima nella gara interregionale del centro Italia e con altri venti ragazzi italiani disputerà la finale nazionale del prestigioso concorso bandito dalla Salt (Societàastronomica italiana) e dall’Inaf (Istituto nazionale di Astrofisica).

“É un amore, quella per l’astronomia, che coltivo da quando sono piccola – ha affermato l’alunna – ma questa esperienza per me è stata particolarmente significativa anche perchè ha dato modo a noi ragazzi di confrontarci e di aiutarci”.

Una sfida davvero entusiasmante, se si pensa che gli argomenti richiesti per affrontare le prove delle Olimpiadi sono trattati solo marginalmente nei programmi scolastici.

“É’ proprio così – afferma con soddisfazione per il successo ottenuto la Dirigente, dottoressa Giovanna Falconi. “Sono davvero orgogliosa dei miei ragazzi che danno prova di grande impegno, competenza e determinazione. Sono un esempio per tutti. Ringrazio anchei docenti, i professori Di Cesare e Di Donato e la professoressa Bizzarri, che hanno accompagnato didatticamente Francesca in questa avventura. Ancora una volta il nostro Istituto si è distinto per un risultato eccellente e sono certa che il futuro ci riserverà altre belle sorprese”.