“Odissea”, in scena il racconto in musica a Bracciarola di Chieti

BRECCIAROLA – Questo sabato 18 febbraio 2023 alle ore 21.00, lo spazio artistico/culturale di CuntaTerra (via Sangro 9, Brecciarola di Chieti – CH) torna ad ospitare un importante appuntamento teatrale con lo spettacolo “Odissea – dell’importanza di chiamarsi Ulisse”. In scena lo spettacolo tratto dal grande classico di Omero, riproposto attraverso la vitalità contemporanea della narrazione teatrale e della musica dal vivo. A interpretarlo la compagnia pugliese Carticù con uno straordinario duo artistico.

Un aedo (Giuseppe Ciciriello) e un musicista (Piero Santoro), che accompagna il narrato con la musica scritta rispettando la metrica originale dell’opera, continuano a raccontare come se avessero appena finito la narrazione della guerra di Troia, perdendosi nella storia dell’infinito vagare di Ulisse verso Itaca.

“Odissea | dell’importanza di chiamarsi Ulisse” è un lavoro che verte sul raccontare e raccontarsi. Il testo omerico infatti può essere inteso sia come la grande narrazione epica del viaggio dell’eroe Ulisse, che dopo la grande guerra di Troia cerca di tornare a casa, ma anche come il racconto che Ulisse fa di se e del suo viaggio. Chi è Ulisse se non quello che ha raccontato o hanno raccontato di lui?

Ingresso riservato ai soci Arci

Contibuto: 12 euro

Costo Tessera Socio Annuale: 7 euro

