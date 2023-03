“Occhi di donne”, recital di Lara Molino a San Salvo per l’8 marzo

SAN SALVO – Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, la cantautrice Lara Molino si esibirà a San Salvo presso il Centro Diurno Anziani in via Liquirizia. Presenterà lo spettacolo da lei scritto e interpretato, dal titolo “Occhi di donne”.

Una sorta di “one woman band”, in cui la cantautrice canterà, reciterà, suonerà chitarra e armonica a bocca. Protagoniste le canzoni del suo repertorio in italiano e lingua abruzzese che racconteranno la vita, l’amore, visti con gli occhi delle donne.

L’evento è inserito nel Marzo Rosa organizzato dal Comune di San Salvo. Il recital della Molino sarà introdotto dalle partecipanti al laboratorio teatrale “Evaristo Sparvieri”. L’ingresso è gratuito. L’inizio spettacolo è previsto per le ore 17:30.