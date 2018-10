Obesity week 2018: le attività di prevenzione di Dussmann Service

CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) – Dussmann Service aderisce alle manifestazioni promosse in occasione dell’Obesity Week coinvolgendo l’Ospedale Bufalini di Cesena, l’Ospedale SS. Annunziata di Chieti e l’Ospedale S. Spirito di Pescara, per i quali l’Azienda fornisce il servizio di ristorazione, con l’obiettivo di costruire, attraverso un processo partecipativo, un contesto che favorisca l’adozione di comportamenti e stili di vita sani e contrasti fattori di rischio o dipendenze patologiche.

L’iniziativa si è svolgerà dall’8 al 14 ottobre e riguarderà tre temi: legumi, alimenti antiossidanti (frutta-verdura-curcuma), omega-3 (pesce-frutta secca) e il moderato consumo del sale da cucina, da sostituire con erbe, spezie o gomasio. I messaggi virtuosi saranno veicolati attraverso tovagliette e manifesti tematici, con approfondimenti in merito agli alimenti raccomandati. Questo progetto conferma l’impegno di Dussmann alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e l’attenzione al mantenimento delle buone pratiche sul tema dell’alimentazione affinché la struttura lavorativa possa divenire un contenitore ottimale di salute. In particolare, per quanto riguarda la mensa aziendale, la frutta e la verdura sono presenti in tutti i piatti serviti nella mensa aziendale, durante il servizio di refezione è offerto pane a ridotto contenuto di sale mentre quello integrale è sempre disponibile e il sale è sempre presente in forma iodata.

L’Obesity Week è il momento dell’anno dedicato alla riflessione sul tema dell’obesità, oggi considerata uno dei principali problemi sanitari dei paesi industrializzati, e per il quale da anni l’allerta sanitaria internazionale si è vertiginosamente innalzata.

Un’ azienda che promuove la salute si impegna a costruire, attraverso un processo partecipato, un contesto che favorisca l’adozione di comportamenti corretti, nel proprio interesse e nell’interesse della collettività. I vantaggi sono evidenti: oltre ad abbattere i costi sanitari, crea un minor assenteismo, fa star meglio le persone grazie a un ambiente sano e una giusta prevenzione e, in qualche caso, salva la vita.

Dussmann Service, che da sempre integra la creatività italiana con la precisione tedesca, opera da oltre 40 anni nel settore della ristorazione ed offre alla cittadinanza un livello di qualità concreta e tangibile grazie a un sistema certificato di rintracciabilità, all’adozione di diete speciali, al monitoraggio del gradimento del pasto e alle analisi microbiologiche che vengono condotte ogni giorno a tutela dei consumatori. I centri di cottura Dussmann sono dotati di attrezzature e macchinari all’avanguardia che offrono la massima qualità e igienicità nel rispetto delle normative.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2017, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 446 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.