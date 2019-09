Nuovo sito web della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – La nuova stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara rivela anche un’altra novità importante per il dialogo con il pubblico e con gli addetti ai lavori che seguono le attività e le iniziative del sodalizio pescarese: è online, infatti, il nuovo sito web della “Luigi Barbara”, uno strumento integrato con i social network e attento alle possibilità offerte dalle tecnologie più attuali.

Se l’indirizzo non cambia (socteatromusica.it), sono tutte nuove le potenzialità e gli strumenti messi a disposizione dei visitatori: dalla fruizione immediata e accessibile con tutti i devices – telefoni, tablet e, naturalmente, computer – all’integrazione con i social network, dal dialogo con le applicazioni di navigazione all’acquisto on line e al rinnovo degli abbonamenti.

Un sito che racconta la storia attraverso i tantissimi eventi organizzati negli anni – il totalizzatore presente in home page fa davvero tremare i polsi – e, allo stesso modo, rappresenta uno specchio fedele dell’approccio, concreto e appassionato allo stesso tempo, con cui la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” realizza gli spettacoli e i concerti e con cui li propone al pubblico sulle piattaforme informatiche e sui social network.

Sobrio e facile da consultare, il sito realizzato da Franco Mancinelli di Ybrand è soprattutto aperto agli sviluppi ulteriori della tecnologia e pronto ad implementarne l’utilizzo per i visitatori: quest’anno, oltre alla vendita dei biglietti online, già disponibile da molto tempo, c’è anche la possibilità per gli abbonati di rinnovare il loro abbonamento al teatro attraverso il nuovo sito. Una opportunità che si aggiunge alle altre già attive.

La stagione teatrale si apre con uno spettacolo di grande impatto e valore internazionale: martedì 22 ottobre, infatti, il Teatro Massimo ospiterà Arturo Brachetti, artista capace di rinnovare il trasformismo e riportarlo ai suoi fasti più autentici e mirabolanti. Il programma musicale si apre, venerdì 18 ottobre, con la North Czech Philharmonic Orchestra, diretta da Alfonso Scarano, e presenta poi artisti di assoluto prestigio mondiale come, tra gli altri, Ramin Bahrami, Pepe Romero, Anika Vavic e LaVerdi Barocca. A novembre, inoltre, si terrà anche la nuova edizione di Jazz ‘n Fall, con il nuovo trio di Dave Holland, il piano solo di Kenny Barron e le formazioni guidate dalla contrabbassista Linda May Han Oh e da Daniele Cordisco.