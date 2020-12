Nuovo mercato di Campagna Amica di Giulianova, apertura l’8 dicembre

GIULIANOVA – Verrà inaugurato domani 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, mattina il nuovo mercato di Campagna Amica di Giulianova, in collaborazione con il Comune. Dalle 8.00 alle 13.00 i produttori agricoli di Coldiretti saranno a Villa Pozzoni con le immancabili bandiere gialle tra frutta e verdura, formaggi, salumi e uova, olio, vino e confetture. Per Coldiretti si tratta di un ulteriore tassello per la promozione del made in Italy che, per il momento, vede partecipare una decina di produttori provenienti dalle aree limitrofe alla città balneare, ma già ci sono richieste di nuove adesioni.

Il mercato di Villa Pozzoni sarà aperto tutti i martedì dalle 8.00 alle 13.00 con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei consumatori in una zona appositamente individuata in collaborazione con il Comune. “l’apertura di questo mercato rientra nell’esigenza di incrementare, in una zona esclusiva, l’offerta dei prodotti a marchio per un numero sempre maggiore di cittadini – dice Coldiretti Teramo – il mercato di Villa Pozzoni sarà pertanto un’area dedicata esclusivamente ai produttori di Campagna Amica, che rispondono quindi ad un disciplinare preciso e stringente che prevede la distintività rispetto alle aziende agricole non accreditate”.

Di seguito le aziende che parteciperanno nella fase iniziale del mercato di Villa Pozzoni: azienda agricola Bilanzola Francesco (formaggi, Pietracamela), azienda agricola Zarroli Gianluca (ortaggi, miele e confetture, Giulianova), azienda agricola Paradisi Paolo (ortofrutta, Atri), azienda agricola Ferzetti Francesco (olio, vino e pasta, Penne), azienda agricola Cantoresi Laura (florovivaismo, Giulianova), azienda agricola Scarpone Alessio (formaggi vaccini, Teramo); azienda agricola D’Egidio Luciana (pane e prodotti da forno, atri)