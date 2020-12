Nuovo Interspar a Villanova di Cepagatti, ecco dove trovarlo

Grazie all’imponente piano di acquisizioni, Despar Centro-Sud ha contribuito a salvaguardare l’occupazione di numerosi lavoratori, garantendo serenità alle rispettive famiglie

CEPAGATTI – Prosegue il piano di espansione di Maiora, concessionario del marchio Despar per il Centro-Sud, che accresce ulteriormente la propria rete in Abruzzo con l’apertura del nuovo Interspar a Villanova di Cepagatti (Pe), frutto dell’accordo con Margherita Distribuzione (Conad) per l’acquisizione di 5 punti vendita ex Auchan nel Centro-Sud. Il nuovissimo punto vendita, ubicato in Via Nazionale 74 nel Centro Commerciale “Borgo d’Abruzzo”, è l’ultimo arrivato dopo le aperture dell’Eurospar di Pescara (in Viale Pindaro) e degli Interspar di Silvi (Te), Modugno (BA) e Pescara (zona aeroporto). Con questa nuova apertura, la rete Despar Centro Sud in Abruzzo conta 34 punti vendita (tra diretti e affiliati).

Importante il contributo all’occupazione che questa nuova acquisizione ha garantito nel territorio, consentendo il transito di 61 unità lavorative nel nuovo punto vendita con contratto a tempo indeterminato.

All’interno del punto vendita, che si estende su una superficie di 3.752 mq, è presente il meglio del nuovissimo “Format Interspar”, studiato in collaborazione con l’Università di Parma. Il format è stato ideato per migliorare la shopping experience del cliente attraverso l’esplosione degli assortimenti, sia in ampiezza che in profondità, al fine di garantire la giusta soluzione per ogni occasione di consumo.

Tantissime le novità legate al reparto Gastronomia, dotato di area ristoro per il consumo di piatti pronti e da asporto, Salumi & Formaggi, che ospita dei ceppi a vista per il taglio dei salumi e formaggi più pregiati, Macelleria, Pescheria e la fornitissima Enoteca. Tra le innovazioni assolute del nuovo format, già sperimentate con successo, spiccano le aree tematiche dedicate al cibo, alle bevande di qualità e al tempo libero, come il “Mondo Pasta”, con una vastissima offerta di pasta fresca, secca e ripiena proveniente dai migliori pastifici locali e nazionali; il “Mondo Birre”, caratterizzata dalla presenza di un vasto assortimento dedicato al comparto; l’“Area party”, con un ampio assortimento di articoli per il party e le occasioni e speciali.

La sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale hanno caratterizzato anche la progettazione dell’Interspar di Villanova di Cepagatti, con l’installazione di impianti del freddo a Co2 di ultima generazione e a basso consumo energetico per tutti i reparti.

«Sono stati mesi di duro lavoro, resi ancor più impervi dall’incalzare della pandemia – ha spiegato Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud – ma riteniamo di essere stati all’altezza di questa sfida. Siamo orgogliosi di aver contribuito a salvaguardare l’occupazione di numerosi lavoratori, garantendo serenità alle rispettive famiglie ed offrendo alle comunità dei comuni coinvolti una vasta scelta di prodotti e nuovi servizi, in un momento di grande emergenza. Il nostro piano di espansione non si ferma qui, perché abbiamo una grande responsabilità verso il nostro territorio ed una grande fiducia nel futuro del nostro Paese».