Nuova Pescara, delegazione ricevuta a Roma da Roberto Garofoli

ROMA – Prosegue il percorso per la nascita della Nuova Pescara. Una delegazione composta dal Senatore Luciano D’Alfonso, dal presidente della Commissione Statuto della Nuova Pescara, Enzo Fidanza, dal consigliere Claudio Croce in rappresentanza del Comune di Pescara, dal sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito e dal vicesindaco di Montesilvano, Paolo Cilli, è stata infatti ricevuta questa mattina a Roma dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.

Affrontati i temi e i tempi legati agli emendamenti al decreto Sostegni-ter, atti di importanza fondamentale per determinare un’accelerazione dell’iter di costituzione, in particolare per la copertura finanziaria preventiva delle procedure amministrative ineludibili per allineare funzioni giuridiche e attività gestionali, oltre che per il funzionamento della futura e più grande macchina amministrativa. Il Sottosegretario di Stato, già al corrente delle criticità dell’iter costituente, si è impegnato a sostenere le istanze degli amministratori, tanto che i testi degli emendamenti saranno discussi nel corso della prossima settimana.

“Sono fiducioso – ha detto l’avvocato Claudio Croce – riguardo all’andamento dell’iter costituente, e aggiungo che il tema dei municipi resta fondamentale per consentire ai territori dei singoli comuni di conservare la giusta rappresentatività. Il Sottogretario Garofoli ci ha inoltre rassicurato riguardo all’azione del Governo per ottenere un incremento del tetto dei contributi previsti per le procedure amministrative di fusione dei Comuni che superino insieme i centomila abitanti; lo stesso, per poter ottenere l’anticipazione delle risorse”.

L’esito dell’incontro romano sarà al centro dei lavori di domani della Commissione comunale Nuova Pescara, nel corso della quale verrà audito Enzo Fidanza, presidente della Commissione che sta elaborando lo Statuto della Nuova Pescara.