Nova Basket Campli muove i primi passi verso la stagione 2021/2022

CAMPLI – La Nova, dopo la riunione dei soci di Giovedì 22 Luglio, ha provveduto al riassetto societario con sette soci e confermando Daniele Di Carlo nel ruolo di Presidente e Tiziana Di Blasio in quello di Vicepresidente.

La società, lato attività sportiva, si è inoltre ristrutturata con l’ingresso di nuove figure, Gloria Pereira e Catia Verdecchia che aiuteranno a coordinare l’ attività giovanile e la Prima Squadra che parteciperà al Campionato di Serie D.

Teresa Calabrese sarà, inoltre, la nuova responsabile dell’area comunicazione. Intanto si continua a lavorare e sono in via di definizione alcune novità, sempre per quanto riguarda la gestione sportiva delle nostre attività per la gestione a venire.