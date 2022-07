Notte Rosa 2022 a Scafa: il programma completo

SCAFA – Questa sera, sabato 23 luglio, appuntamento da non perdere a Scafa con la Notte Rosa 2022 a cura dell’Associazione Tratti Rosa con il patrocinio del Comune. Degustazioni, shopping, live music/dj set con intrattenimento per i bambini e famiglie. Nello specifico nell’area di intrattenimento (area 2 gialla) sarà presentato il libro “La Promessa” di Maria D’Angelo e spazio con il Booksprint “Progettiamo insieme” dalle ore 21 oltre alle Instant Photo Book. Nell’area 3 gialla invece troviamo la musica dell’orchestra Liscio Simpatia Group dalle ore 21.30 mentre per gli amici dei videogames in area 5 la Blue Events organizza il Torneo di Fifa 2022 (iscrizioni entro le 21). Dimostrazione da parte dell’Ads Sonkei di Difesa personale e femminile e karate alle ore 21.30 e 22.15 mentre in area 7 saranno presenti gonfiabili e animazione a cura di Peter Pan (ingresso gratuito). In area 8 presente area social mentre nella 9 dimostrazione di Bodyart. In zona 10 dimostrazione di Dask Dance mentre in 11 saranno presenti gli artisti in strada con l’Impules Sound. In area 12 invece dalle 21.30 musica live con i Different Streets.

