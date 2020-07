Notte dei Saldi a Pescara 2020: ecco quando, programma

Si svolgerà il 31 luglio e il 1° agosto nel centro commerciale naturale. Animazione e divertimento con possibilità di fare shopping fino alla mezzanotte

PESCARA – Negli intendimenti dell’amministrazione comunale dovrà trattarsi di una cartolina vincente per l’appeal di Pescara, uno “spot” per la città dello shopping. Il 31 luglio e il primo agosto a Pescara sarà infatti “Notte dei Saldi 2020”. Un’iniziativa che vuole portare in gran numero di cittadini e visitatori nei negozi del centro cittadino, grazie a un’offerta di prodotti di qualità a prezzi convenienti e ad attività di animazione, musicali e di ristorazione.

Pescara si trasformerà e offrirà il meglio del proprio centro commerciale naturale, complice la bella stagione; gli esercizi commerciali infatti saranno aperti fino alle ore 24 e potranno occupare gratuitamente parti di marciapiede dinanzi alle attività, al fine di animare le serate con iniziative di intrattenimento attraverso la fornitura dei loro servizi al pubblico e allo scopo di valorizzare l’immagine della città.

Nella serata del primo agosto, a partire dalle ore 21, il centro di Pescara ospiterà inoltre le finali nazionali di Mister Italia e Miss Grand Prix. In occasione di “Notte dei Saldi 2020” saranno inoltre interdette vendite in forme itineranti, in quanto non rispondenti alle peculiari caratteristiche dell’evento che vuole essere unicamente di intrattenimento e di promozione culturale.

Non meno interessante è l’iniziativa che permetterà ai visitatori l’occupazione gratuita delle aree riservate ai parcheggi presso le Area di Risulta; si tratta di un ulteriore incentivo per raggiungere il cuore del capoluogo per una notte che promette – almeno questo è l’auspicio – un risultato di successo.

NOTTE DEI SALDI 2020 A PESCARA

Negozi aperti fino alle 24

Dalle ore 16 in poi sull’area di risulta parcheggio gratuito

Occupazione suolo pubblico gratuita

Finale nazionale Mister Italie e Miss Gran Prix il 1° agosto