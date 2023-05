Notte bianca 2023 a L’Aquila: il programma

L’AQUILA – Si scaldano i motori per la terza edizione della Notte Bianca de L’Aquila, una serata all’insegna della musica, del divertimento e della cultura. L’appuntamento per grandi e piccini è per giovedì 1° giugno nelle vie del centro storico. L’evento è organizzato anche quest’anno dal Comune de L’Aquila con la collaborazione artistica di Marcello Di Giacomo.

Si inizierà alle 17.30 con uno spazio dedicato ai più piccoli: appuntamento al Galeone del Parco Giochi del Castello dove avrà inizio La Notte Bianca dei Bambini con lo spettacolo itinerante “A Caccia del Forziere dei Pirati” che arriverà fino alla Villa Comunale. L’evento è coordinato dall’associazione Mamme per L’Aquila e Mag.

A seguire sui palchi di Piazza Regina Margherita, Villa Comunale e Parco del Castello si darà spazio alla musica e alla danza con le performance del soprano Marina Volkova, Teatro dei 99 e E-Motion; dalle 19.30 sarà la volta delle Band Itineranti Crazy Dixie Band e Mo Better Band nelle vie del centro e nelle piazze principali.

La Notte Bianca entrerà nel vivo alle 22.00 con vari eventi dislocati in vari punti della città. Ci sarà il format “Rudy Zerbi & Friends tutto in una notte” organizzato per le vie del centro storico. Inoltre, un trio d’eccezione composto da Il Menestrelloh, giornalista ‘irriverente’, Alessia Spezza e Alessia Fabiani faranno incursioni su tutti i palchi allestiti nei vari angoli della città.

Nella Villa Comunale appuntamento con la “Webboh Night” per le giovani generazioni. Saliranno sul palco i cantanti Cricca, Luigi Strangis, Matteo Romano, Valerio Mazzei, Chadia Rodriguez e Cioffi. La serata sarà condotta da Giulia Sara Salemi e Andrea Prada.

Al Parco del Castello ci sarà l’evento “89 Discoteca”, dedicato agli amanti della musica anni ’80 e ’90. Alla stessa ora a Piazza Chiarino ci sarà la festa di Radio L’Aquila 1, mentre dalle 22:15 a Piazza Regina Margherita, lo spettacolo di Joey Di Stefano, il coreografo diventato virale per i balletti sulle note delle hit del momento.

La Notte Bianca de L’Aquila darà spazio anche alla cultura: sono, infatti, previste aperture straordinarie del Maxxi, del Munda, del Pomaq, della Fondazione De Marchis e dell’Oratorio De Nardis.