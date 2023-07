Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico 2023 a Pineto

PINETO – Le luci, la musica e le eccellenze sportive, sia olimpiche che paralimpiche, animeranno Pineto sabato 15 luglio in occasione della Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico. Grazie agli sforzi organizzativi dell’Asd Antares Sporting Club Pineto, in stretta sintonia con l’amministrazione comunale di Pineto, è sempre lo sport il comune denominatore di questo immanacabile appuntamento giunto alla settima edizione che ha visto costantemente aumentare il numero delle associazioni partecipanti di Pineto e non solo.

“La prima edizione risale al 2014 ed è nata in primis per promuovere le attività locali – spiega il referente del comitato organizzatore Giovanni Mongia -. A noi piace lo sport perché porta a Pineto tanta gente e ulteriori benefici per l’economia locale. Un doveroso ringraziamento all’amministrazione comunale di Pineto che ci fa da raccordo con tutte le realtà coinvolte da mesi nell’organizzazione. La Notte Bianca dello Sport e dello Sport Paralimpico deve essere vissuta principalmente come un momento di aggregazione e di divertimento, ma anche di riflessione su alcuni temi riguardanti lo sport e anche l’ambito paralimpico con il tema dell’inclusione”.

Per tutta la notte del 15 luglio, tanti gli intrattenimenti dedicati a tutte le età e per tutti i gusti e e si potrà passeggiare lungo un percorso lungo ben 3 chilometri da Largo Vecchio Frantoio fino all’ultima rotonda nella zona sud della città (altezza Pub Maion), tra i vari stand (96) con le esibizioni delle varie associazioni sportive, unitamente ai negozie e ai mercatini, senza dimenticare la musica con il concerto all’alba del 16 luglio (alle 6:00) con lo spettacolo di Vynil Donuts Soul Rise (a pagamento e con prenotazione, consultare il link https://www.visitpineto.it/events/vinyl-donuts-soul-rise-concerti-allalba/) presso la Torre di Cerrano dove saranno localizzati altri cinque stand espositivi.