La Notte bianca dei bambini 2023 a Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Notte Bianca dei Bambini e festa per la riconferma, anche quest’anno, della Bandiera Blu. Grande appuntamento sabato prossimo, 15 luglio, sul lungomare di Roseto degli Abruzzi e nelle zone limitrofe grazie alla manifestazione “Roseto Junior Fest”, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con “Chronos Animazione” e tante associazioni del territorio che allestiranno le esibizioni. La manifestazione prevede, a partire dalle ore 19, una serie di eventi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

Tanti gli appuntamenti che animeranno la zona ricompresa tra Lungomare Roma e le zone circostanti: l’esibizione del coro “I piccoli cantori di Rosburgo”; l’intrattenimento e il baby dance con “Chronos Animazione”; il concerto di “Music Space Academy”; lo spettacolo del fuoco; l’esibizione di un Dj accompagnato da un vocalist; lo spettacolo dei trampolieri; lo show dei “palloncini manipolabili”; la sfilata delle mascotte, il “truccabimbi”; l’esibizione del Circo “Zahir”; il giocoliere circense; l’illusionista Dario Cage; Vera Carillon ’900; il Clown Doisberto; lo stand del Borgo Incantato dove sarà presentata la manifestazione che, anche quest’anno a ottobre, trasformerà Montepagano in un luogo magico. Poi ancora giochi, laboratori, l’appuntamento con il Podcast Bar Barì (programma di quattro studenti rosetani che va in onda su Twitch e YouTube) e il Pixel Art di “Quercetti”. Pixel Art è un gioco dalle infinite personalizzazioni che permette di trasformare ogni immagine in un quadro composto da tantissimi chiodini in sei soli colori. Si tratta di una evoluzione di uno dei giochi più iconici di “Quercetti”, il chiodino, distribuito e conosciuto in tutto il mondo, con ben 70 anni di successi.

Come detto, l’occasione sarà anche un momento di festa per la riconferma dell’ambita Bandiera Blu per la costa di Roseto degli Abruzzi. Il prestigioso riconoscimento internazionale viene assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) e premia le località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti.

La cerimonia ufficiale si svolgerà a partire dalle ore 22 nello spazio antistante al Lido La Lucciola (di fronte alla Pineta Centrale) con l’intervento del Sindaco Mario Nugnes, dell’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio e delle autorità presenti.

“La prima edizione di “Roseto Junior Fest” – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – è una manifestazione che condensa una serie di performance che caratterizzeranno tutta la zona centrale di Roseto e capaci di coinvolgere tanti turisti e cittadini, soprattutto i più piccoli. Quest’anno abbiamo deciso di legare questa manifestazione alla cerimonia ufficiale per la consegna della Bandiera Blu con lo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone nei festeggiamenti per la riconferma del prestigioso vessillo. Roseto è stata insignita anche con la Bandiera Verde dei Pediatri Italiani, ennesima dimostrazione di come la nostra sia una città a misura di bambino e pronta ad accogliere le famiglie, anche grazie all’organizzazione di manifestazioni come quella di sabato prossimo”.