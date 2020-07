“No Mozziconi a terra”, presentazione campagna anti-degrado a Pescara

PESCARA – Si terrà domattina – lunedì 20 luglio alle ore 11:30 – presso la sala giunta “San Cetteo” del Comune di Pescara, una conferenza stampa sul tema ”Campagna anti-degrado – No Mozziconi a terra” che coinvolgerà in particolare le spiagge cittadine. L’iniziativa, portata avanti dall’associazione “Volontari per Pescara Pulita” e fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale, è in linea con l’analoga manifestazione nazionale lanciata dal Tg satirico “Striscia la Notizia”.

All’incontro interverranno il sindaco Carlo Masci, gli assessori Giovanni Santilli e Isabella Del Trecco, i comandanti della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale, la presidente di “Volontari per Pescara Pulita” Laura Crivellone. Saranno presenti anche Patrizio Schiazza, presidente dell’associazione Ambiente e/è Vita (Parner del Comune nella procedura per ottenere la Bandiera Blu), i rappresentanti delle varie associazioni dei balneatori e i dirigenti comunali di settore.