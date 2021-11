Nives Dzafic è una nuova giocatrice delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le ARAN Cucine Panthers Roseto comunicano ufficialmente l’ingaggio dell’ala croata Nives Dzafic, 31 anni, 180 cm di altezza, proveniente dalla formazione del Plamen Pozega militante nel massimo campionato croato.

Giocatrice di grande talento offensivo e spessore assoluto per questa categoria, arriva a Roseto dopo una carriera interamente trascorsa nella A1 di casa: Dubrava, ZKK Sibernik e ZKK Split sono le precedenti tappe del suo percorso.

Nives Dzafic: “Per la prima squadra straniera della mia carriera cercavo un club con ambizioni importanti: appena ho saputo che l’obiettivo di Roseto è di raggiungere la Serie A, ho capito che era il posto giusto per me. La mia prima impressione è stata di una società di categoria superiore, e l’approccio di tutti i membri del club è stato molto professionale: non vedo l’ora di scendere in campo!”.

Il direttore sportivo Laura Ortu: “In questi mesi abbiamo visionato tante atlete, aspettando di trovare quella che facesse al caso nostro. Quando l’amico Santino Coppa mi ha fatto il suo nome, io e coach Orlando abbiamo analizzato tutti i particolari e ci è sembrata il collante giusto. Nives è una giocatrice che può essere utilizzata in diversi ruoli ed è una leader: due caratteristiche fondamentali che cercavamo. Siamo inoltre onorati che un’atleta di caratura internazionale abbia scelto la nostra società: il nostro progetto è apprezzato anche fuori dall’Italia, e questo significa che siamo sulla strada giusta”.