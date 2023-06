Nenad Jovanovic resta al Roseto Basket 20.20 per la stagione 2023/24

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 è lieto di comunicare la permanenza nel gruppo, anche per la stagione 2023/2024, di Nenad Jovanovic, il quale si appresta dunque a disputare la terza annata in canotta Braderm.

Play/guardia macedone classe 2004, Jovanovic è stato uno dei grandi protagonisti in entrambi i campionati, dimostrando capacità offensive di categoria superiore, confermando anche in C Gold gli oltre 12 punti di media della prima esperienza. Dotato di grande spirito agonistico e voglia di migliorarsi, nonostante la giovane età non ha mai disdegnato di prendersi delle responsabilità e ha spesso realizzato canestri decisivi: uno su tutti, il game winner da metà campo nella prima gara della fase a orologio contro L’Aquila, punto di svolta nel percorso del 20.20.

Il prodotto della Stella Azzurra Roma, ormai da diversi anni a Roseto, è pronto a dimostrare il suo valore anche in un campionato senior di rilievo nazionale, dopo essere stato leader di diverse formazioni giovanili.

Queste le parole di Jovanovic dopo la conferma: “Sono felice di giocare ancora per questa splendida società e di continuare il percorso iniziato due anni fa. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati e restituire col mio contributo la fiducia accordata”.

Così coach Francani: “Sono contento di allenare ancora Nenad. Dopo averlo visto nelle giovanili e nelle “minors”, sono curioso di come si comporterà in questo nuovo campionato. È già cresciuto in maniera esponenziale e spero possa continuare a farlo”.