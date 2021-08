Nasce L.U.D.A. l’Associazione donne e uomini liberi

Brandiferri: “Abbiamo scelto questa denominazione per porre l’attenzione sul concetto di libertà che deve riguardare l’intero genere umano, senza alcuna distinzione”

TERAMO – Si è costituita nei giorni scorsi l’Associazione culturale e di promozione sociale denominata L.U.D.A. (Associazione donne e uomini liberi). Una nuova protagonista nel panorama socio-culturale del nostro territorio che certamente saprà portare avanti con entusiasmo e convinzione progetti, iniziative ed eventi. Presidente dell’Associazione è stata designata Monica Brandiferri, molto attiva nel campo del rispetto dei principi della parità di genere e del riconoscimento dei diritti delle donne e di tutte le persone svantaggiate in generale.

“Sono orgogliosa – afferma Monica Brandiferri – di aver fondato l’Associazione L.U.D.A. e di essere stata nominata Presidente. Abbiamo scelto questa denominazione per porre l’attenzione sul concetto di libertà che deve riguardare l’intero genere umano, senza alcuna distinzione. Solo le donne e gli uomini che godono della libertà, infatti, possono favorire il progresso della società e l’affermazione di quel cambio di mentalità e culturale necessario per tutelare e sostenere i soggetti più deboli. Sono molto motivata nell’intraprendere ogni azione tesa a reprimere e prevenire qualsiasi forma di disuguaglianza e di violenza di genere, che sfoci in vere e proprie condotte discriminatorie che compromettono il pieno sviluppo della persona umana.

Tra i numerosi obiettivi che si propone l’Associazione mi preme evidenziare i seguenti: favorire, promuovere e sostenere il ruolo paritario delle donne in ogni ambito, perseguendo sempre obiettivi tesi a reprimere ogni forma di violenza e di sopraffazione nei confronti delle donne in ambito sociale e lavorativo; creare una mentalità basata sul rispetto di tutti lavoratori e sulla denuncia di ogni forma di mobbing e di condotta illegittima nei confronti del lavoratore in genere, di sfruttamento e di capolarato; organizzare eventi e iniziative ad ampio respiro e di carattere generale in ambito sociale, culturale, artistico e storico come premi letterari, presentazioni di libri, convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimento musicale; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi del sodalizio”.

Fanno parte del direttivo anche Vincenzo Luca Salini (vice-Presidente) e Graziano Angelozzi (tesoriere).