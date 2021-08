Mutignano, giornata dedicata alla cultura con due eventi il 19 agosto

MUTIGNANO – La Pro Loco di Mutignano torna alla ribalta con una giornata interamente dedicata alla cultura. La data stabilita è giovedì 19 agosto, e i due appuntamenti letterari si terranno a Piazza San Silvestro nel cuore del bellissimo borgo di Mutignano.

Si comincia alle 18:00 con la presentazione del libro “Mutignano: Storie, fatti e personaggi” dello scrittore nato a Mutignano Antonio Cellinese, moderata da Ernesto Iezzi. Il volume ripercorre e rievoca le tappe più importanti e significative della gloriosa storia mutignanese, soffermandosi anche sui personaggi illustri che hanno lasciato un impronta indelebile.

Si prosegue alle 21:00 con il recital itinerante “La Divina Commedia in 100 borghi in Abruzzo”, che interesserà il suggestivo borgo di Mutignano, dove ci si soffermerà sul canto XV del Purgatorio. Molto soddisfatto il Presidente della Pro Loco di Mutignano Francesco Proietto.

“La presentazione del libro di Antonio Cellinese – afferma Proietto – rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. E’ bello che un cittadino di Mutignano, oggi stabilitosi altrove, dimostri ancora un legame profondo con il suo borgo di nascita. Abbiamo, inoltre, aderito con grande entusiasmo al recital itinerante sulla Divina Commedia, iniziativa ideata dall’artista Matteo Fratarcangeli, che ogni giorno porterà un canto dell’opera dantesca in un borgo diverso e che il 19 agosto farà tappa proprio a Mutignano. Siamo consapevoli del fatto che la cultura non ha confini e i piccoli borghi, che vanno sempre più valorizzati, rappresentano un volano importante per promuoverla e diffonderla”.

I due eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure anti-Covid con obbligatoria esibizione del green pass. E’ possibile prenotarsi sulla pagina Facebook della Pro Loco di Mutignano, oppure all’indirizzo e-mail prolocomutignano@gmail.com o al numero telefonico 393.8712496.