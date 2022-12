MuNDA, Museo Nazionale d’Abruzzo: apertura straordinaria il 1° gennaio

L’AQUILA – Il 1 gennaio il MuNDA, Museo Nazionale d’Abruzzo – L’Aquila, sarà aperto in via straordinaria e con ingresso gratuito per #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso libero ogni prima domenica del mese con orario 10.00/18.00

Gli altri giorni, compreso il 6 gennaio, osserverà il consueto orario: dal martedì alla domenica​ 8.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00) .

Al MuNDA sarà possibile visitare il riallestimento della Sala dell’Ottocento, appena inaugurata, con le nuove acquisizioni di Patini, Barbella e Tiratelli

Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €, gratuito al di sotto dei 18 anni.

Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti sulle attività del museo: museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it

