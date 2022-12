Movimenti franosi, interventi sulla SP 181 e SP 44 per 600mila euro

VASTO – “La SP 181 che collega Vasto e San Salvo sarà presto oggetto di importanti interventi strutturali di sistemazione del movimento franoso che da tempo interessa un tratto di strada il cui manto stradale è vistosamente danneggiato, creando anche un serio pericolo per la circolazione veicolare”. Lo rende noto il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna. “Nei giorni scorsi abbiamo approvato il progetto definitivo-esecutivo per un importo complessivo di 400mila euro che prevede una palizzata e dei tiranti per limitare lo scivolamento del terreno verso valle. La sicurezza stradale è uno degli obiettivi principali della nostra Amministrazione provinciale”.

“In questo anno che sta per concludersi e che coincide anche con il nostro primo anno di mandato, sono tanti gli interventi che abbiamo realizzato, tanti quelli prossimi all’avvio e tanti quelli ancora in cantiere. Ma su questa arteria di collegamento delle due città e sulla quale è presente anche un popoloso quartiere di Vasto nonché diverse abitazioni, era necessario intervenire in maniera strutturale e non più con il semplice rifacimento dell’asfalto. Era dunque necessario procedere spediti alla redazione del progetto esecutivo degli interventi per risolvere definitivamente la problematica che da anni si protrae a discapito della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Ora finalmente si procederà con l’iter che prevede l’indizione della gara di appalto dei lavori e il successivo affidamento”, sottolinea il Presidente Menna.

“Oltre alla realizzazione di una paratia di pali e di tiranti passivi procederemo anche al rifacimento del manto stradale interessato dai lavori, al posizionamento di nuovi guardrail, al riposizionamento di quelli esistenti, alla pulizia di parte delle cunette esistenti a monte strada e al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale”, aggiunge Menna.

“È stato inoltre approvato anche il progetto definitivo-esecutivo di sistemazione del movimento franoso sulla SP 44 Tollo-Villa San Leonardo per un importo complessivo di 200mila euro. Il dissesto franoso sulla SP44 ha causato il crollo di una parte del muro esistente in corrispondenza di un tornante che ha portato al successivo cedimento di un tratto di strada per circa 30 metri”, conclude il Presidente Menna, evidenziando che i lavori, una volta appaltati, consisteranno nella rimozione del solo muro crollato e il rifacimento di uno nuovo in cemento armato con la successiva sistemazione del tratto stradale.