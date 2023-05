Mountain bike, Granfondo di Campo di Giove: programma 2023

CAMPO DI GIOVE – Tra tante novità riecco la Granfondo di Campo di Giove in programma domenica 11 giugno, in prima fila sempre l’organizzazione del Bike Shock Team con il patrocinio dei comuni di Campo di Giove e di Cansano.

Una manifestazione che non è l’unica del suo genere a livello regionale ma ha ancora un notevole margine di crescita per acquisire un po’ più di notorietà fuori dai confini abruzzesi e l’appuntamento del prossimo 11 giugno avrà tutte le carte in regola per dare ancora una bella immagine di sè come avviene da alcuni anni a questa parte.

La gara classica competitiva è la granfondo di 46 chilometri con 1.400 metri di dislivello ma l’iniziativa più interessante è la cicloturistica dedicata ai meno allenati e organizzata insieme a Bikeforfun: 30 chilometri con possibilità in loco di noleggiare una e-bike.

“Sono giorni di continuo lavoro – spiega l’organizzatore Agostino Caprarese – per settare al meglio tutti gli aspetti logistici legati all’evento. Ci facciamo trascinare dalla passione e dalla voglia di fare qualcosa per il nostro territorio. Questo è reso possibile grazie alle amministrazioni comunali di Campo di Giove e di Cansano, senza dimenticare i nostri sponsor”.