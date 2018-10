Motori, Vallelunga: weekend impegnativo per Federico D’Annunzio

Il pilota di Collecorvino: “le condizioni meteo saranno avverse, darò il massimo per portare in alto i marchi che rappresento“

VALLELUNGA – Ultimi due appuntamenti stagionali il 6 e 7 Ottobre all’Autodromo “Pietro Taruffi” di Vallelunga per il pilota di Collecorvino (PE) Federico D’Annunzio. In sella alla sua BMW s1000rr affidatagli dal FDA Racing Team (Progetto MT2 Corse) e fornita dal concessionario Bmw Autoabruzzo, con cui corre con il numero 141, il pilota pescarese primo in classifica generale disputerà il sesto e settimo round del CIV National Trophy 1000. Il tracciato dell’Autodromo Vallelunga (intitolato nel 2006 a Pietro Taruffi) è lungo 4085 m e si snoda attraverso 10 curve, 7 a destra e 3 a sinistra.

“Sarà un weekend molto impegnativo, soprattutto perché le condizioni meteo saranno avverse. Sulla pioggia quest’anno non abbiamo ancora mai effettuato delle prove e il nostro diretto avversario è collaudatore per Pirelli delle gomme da bagnato e questo alzerà l’asticella, comunque darò il massimo per portare in alto i marchi che rappresento e che non finirò mai di ringraziare!”, ha dichiarato il pilota Federico D’Annunzio, in partenza per Vallelunga.

Gli appuntamenti del week-end saranno così distribuiti: venerdì 5 Ottobre alle 10.00 prove libere 1° turno, mentre alle 14.55 prove qualifica 1° turno, sabato 6 Ottobre prove di qualifica 2° turno alle ore 11.55 e prove di qualifica 2° turno alle 12.25 mentre alle 17.30 la gara. Infine Domenica 7 Ottobre alle ore 11.50 si disputerà la gara.

Sarà possibile seguire in diretta le gare e in streaming sulla piattaforma www.elevensports.it mentre le repliche saranno trasmesse sul canale AutoMotoTV, 228 di Sky.