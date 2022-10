Motocross, Rasetta primo in classifica del Campionato Centro Italia ASI

LORETO APRUTINO – Si è disputata domenica 23 Ottobre al 101 Motor Park dell’Aquila la gara del Campionato Centro Italia ASI a cui ha preso parte il pilota Loris Rasetta. Le prove sono state caratterizzate per il pilota di Loreto Aprutino (PE), che milita nel Virtus Racing Team, e per tutti gli altri partecipanti, dal cattivo funzionamento dei transponder che ha inficiato le qualifiche. Rasetta che corre su una Gas Gas con il numero 619, si è comunque schierato settimo e nella prima manche è rimontato al quarto posto assoluto e secondo di categoria. A due giri dalla fine, dopo aver recuperato un’altra posizione, mentre era terzo purtroppo, ha bucato e ha dovuto cercare di ultimare la gara dando il massimo e salvando il più possibile la competizione chiudendo comunque al quarto posto.

La seconda manche è iniziata con un’ottima partenza in seconda posizione e ha disputato una gara molto buona conclusasi con un terzo posto assoluto e secondo di categoria.

A fine competizione Loris Rasetta si è attestato secondo di giornata e primo in Campionato. Sono ancora due le sfide che attendono il pilota del Virtus Racing Team per quest’anno: la prima a Grottazolina (FM) per i piloti del Centro Italia e la seconda a Ripi (FR) che sarà valida sia come Centro Italia che come ultima di Campionato Regionale.