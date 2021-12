Con la moto da cross finisce in una scarpata, soccorso 58enne

TERAMO – Altro intervento oggi pomeriggio da parte delle squadre di Terra del Soccorso Alpino e Speleologico di Teramo e di Ascoli Piceno, per soccorrere un motociclista di 58 anni di San Benedetto che durante un percorso di Trial, in sella alla sua moto da cross è caduto, finendo in una scarpata profonda 3 metri e in un canale di scolo pieno di acqua fredda a Valle Castellana, in zona Olmeto, in provincia di Teramo.

I suoi compagni alle 14 circa hanno allertato il 118 di Teramo, che ha attivato l’eliambulanza, costretta a rientrare dopo un volo di perlustrazione, sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, ma alle 15 è stato finalmente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, che ha raggiunto l’uomo, infreddolito e dolorante, per la frattura del bacino o di una gamba. L’uomo, imbarellato dagli uomini del Soccorso Alpino, è stato trasportato all’ospedale di Ascoli Piceno.