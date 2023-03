Mostra di pittura “Donne per le donne” ad Atessa dal 11 al 31 marzo

ATESSA – Sarà inaugurata domani alle 17, presso la Sala Consiliare del Municipio, la mostra “Donne per le donne”. Le opere delle artiste atessane, esposte in occasione delle iniziative promosse per la Festa della donna, rimarranno nella Sala Consiliare del Comune di Atessa fino al 31 marzo.

“L’Amministrazione Comunale – afferma l’Assessore alla cultura, Ilenia Tumini – ha voluto celebrare la donna e il suo ruolo non solo per un giorno ma per tutto il mese di marzo con una serie di eventi tematici. La mostra che inaugureremo domani rappresenta un omaggio delle artiste atessane a tutte le donne, un messaggio di sensibilizzazione verso il complesso e delicato mondo femminile. Ringrazio tutte le artiste che si sono messe a disposizione”.