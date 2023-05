Mostra di pittura di Stefania La Greca a Pratola Peligna

PRATOLA PELIGNA – Stefania La Greca prosegue il suo cammino volto a far conoscere la sua arte, incentrata su una forte spiritualità mista ad un sano realismo, che riesce a toccare con profondità i temi dell’attualità. L’artista originaria di Napoli, ma che vive a Pescara da diversi anni, presenta la sua nuova mostra di pittura personale a tema. L’esposizione, con annessa vendita delle opere, si terrà dal 4 al 14 maggio 2023 a Pratola Peligna presso il suggestivo Palazzo Colella.

Da evidenziare che nella nuova esposizione Stefania La Greca è seguita dal celeberrimo Maestro Silvio Formichetti, uno dei massimi esponenti della pittura Informale italiana. Il vernissage è previsto per le ore 19:00 di giovedì 4 maggio. L’evento è curato e promosso dall’Associazione culturale “Informart” in collaborazione con il Comitato festeggiamenti Maria Santissima della Libera. Il titolo scelto da Stefania La Greca per portare all’attenzione del pubblico questa collezione è “Arti-ficio di Confessioni”.

Informazioni sull’artista e aggiornamenti sulla mostra in esame si possono reperire sul sito Internet www.stefanialagreca.it